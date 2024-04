Judo, Matteo Piras ed Elios Manzi si sfidano per il bronzo nei -66 kg agli Europei di Zagabria

Prima giornata degli Europei 2024 di judo sul tatami di Zagabria (Croazia) e soddisfazioni in arrivo per la Nazionale italiana. Nella categoria dei -66 kg uomini, infatti, Matteo Piras ed Elios Manzi si giocheranno il bronzo continentale nel Final Block, a partire dalle ore 17.00 italiane. Un bel percorso per gli atleti nostrani, che hanno mostrato carattere e qualità.

Manzi ha iniziato il proprio percorso contro il britannico Samuel Hall, mettendo a segno un Te-waza / Seoi-nage al 2’07″decisivo. Successivamente è stato il turno del russo Jago Abuladze: un sfida appassionante al Golden Score, dopo un waza-ari cancellato al russo. Al 4’53” bravissimo Manzi con un Ashi-waza / Ko-soto-gari a far calare il sipario. Sempre al Golden Score il judoka italiano si è imposto contro l’ucraino Bogdan Iadov, prima di fermarsi in semifinale al cospetto del turco Muhammed Demirel, che al Golden Score ha completato un ottimo ribaltamento. Sarà, quindi, Finale per il bronzo.

Per quanto concerne Piras, l’esordio è stato contro il bielorusso Konrad Shoka e l’azzurro ha avuto la meglio con un Ashi-waza / Ashi-guruma (Ippon). Nel secondo incontro, il nostro portacolori ha sconfitto in maniera convincente il moldavo Radu Izvoreanu: prima un Te-waza / Uchi-mata-sukashi (Waza-ari) e poi Ashi-waza / Ko-uchi-gari (Waza-ari-awasete-ippon) dopo 2’33”.

Nei quarti di finale è stato fatale al 30enne tricolore l’incrocio con il georgiano Vazha Margvelashvili. I ripescaggi prevedevano la sfida contro l’israeliano Baruch Shmailov, ma a causa di infortunio rimediato nel confronto con il tedesco Martin Setz, il match non c’è stato e dunque Piras si giocherà le sue carte con Manzi per il bronzo europeo.