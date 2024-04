Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei a Zagabria: assenti tre big, Giuffrida e Parlati le punte

Dal 25 al 28 aprile Zagabria ospiterà i Campionati Europei 2024 di judo, primo grande evento stagionale con in palio le medaglie. Nella capitale croata verranno assegnati inoltre punti cruciali in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi, quando mancano ormai sempre meno tornei alla deadline del 23 giugno.

L’Italia sfrutterà il contingente massimo a disposizione e si presenterà al via della rassegna continentale con una spedizione composta da 18 atleti, distribuiti equamente tra settore femminile e maschile. Assenti per scelte di programmazione in vista delle Olimpiadi (e forse anche dei Mondiali di Abu Dhabi a fine maggio) tre stelle del movimento azzurro come Manuel Lombardo, Assunta Scutto e Alice Bellandi.

Fari puntati dunque su Odette Giuffrida nei 52 kg, Antonio Esposito nei -81 kg e Christian Parlati nei 90 kg, entrambi a caccia del podio per salire ulteriormente nel ranking e avere maggiori chance di essere teste di serie nel sorteggio del tabellone olimpico. Europeo fondamentale in chiave qualificazione a cinque cerchi per i vari Angelo Pantano, Andrea Carlino (60 kg), Matteo Piras, Matteo Manzi (66 kg), Gennaro Pirelli (100 kg), Flavia Favorini, Savita Russo (63 kg), Irene Pedrotti e Martina Esposito (70 kg). Selezione tricolore completata poi dalle seconde linee Francesca Milani, Thauany David Capanni Dias, Giorgia Stangherlin, Erica Simonetti, Giacomo Gamba e Kwadjo Anani.

Di seguito la lista completa degli atleti italiani convocati per gli Europei di Zagabria 2024:

CONVOCATI ITALIA EUROPEI JUDO 2024

FEMMINILE:

Francesca Milani (48), Odette Giuffrida (52), Thauany David Capanni Dias (57), Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Martina Esposito (70), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (78), Erica Simonetti (+78).

MASCHILE:

Angelo Pantano (60), Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66), Elios Manzi (66), Antonio Esposito (81), Giacomo Gamba (81), Christian Parlati (90), Gennaro Pirelli (100), Kwadjo Anani (+100).