IndyCar, O’Ward promosso vincitore del GP St. Petersburg. Penske perde la vittoria

Cambia ad oltre un mese di distanza dalla bandiera a scacchi la classifica finale del GP di St. Petersburg, opening round della NTT IndyCar Series 2024. Pato O’Ward, messicano alfiere di Arrows McLaren, è stato promosso vincitore in seguito alla squalifica delle tre auto del Team Penske.

L’americano Josef Newgarden #2, vincitore nello Stato della Florida, la gemella #3 del neozelandese Scott McLaughlin e l’auto #12 dell’australiano Will Power sono state escluse al primo impegno stagionale per un’irregolarità nell’utilizzo nel push-to-pass. Un’analisi approfondita dei dati della gara di St. Petersburg ha rivelato una manipolazione da parte del Team Penske del sistema di sorpasso in occasione delle ripartenze. Ricordiamo infatti che secondo il regolamento della IndyCar il push-to-pass non è accessibile fino a quanto la monoposto non raggiunge la linea di partenza e arrivo.

L’organizzatore ha scoperto l’irregolarità in California in occasione del GP di Long Beach durante il warm-up che ha preceduto il secondo impegno stagionale vinto poi da Scott Dixon (Ganassi #9). IndyCar ha specificato che delle misure apposite per controllare il push-to-pass verranno istituite dal prossimo round che commenteremo settimana prossima al Barber Motorsport Park.

Il già citato Dixon è automaticamente il leader del campionato dopo le prime due corse disputate delle diciassette previste. Il pluricampione della categoria precede di due punti Colton Herta (Andretti) e di 12 lunghezze il compagno di box Alex Palou.