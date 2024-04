IndyCar, l’Italia torna protagonista con Luca Ghiotto

L’Italia torna protagonista nella NTT IndyCar Series questo week-end con Luca Ghiotto. Il pilota veneto è atteso al debutto nella più importante categoria americana riservata alle ruote scoperte, il nostro connazionale parteciperà q1uesto fine settimana nell’appuntamento al Barber Motorsport Park ed a metà maggio nel round all’interno del road course di Indianapolis.

L’ex protagonista di FIA F2 torna quindi alla guida di una monoposto dopo aver svolto un 2023 come terzo pilota di Nissan per il Mondiale di Formula E. Il 29enne si appresta per una nuova sfida parallelamente agli impegni con Inter Europol Competition nella categoria LMP2 dell’European Le Mans Series.

Il pilota nostrano ha riportato in una nota: “Sono molto entusiasta di fare il mio debutto in IndyCar questo fine settimana al Barber Motorsports Park. Sarà la prima volta che guido questa macchina e non ho mai corso in Alabama. Sarà una sfida, non vedo l’ora di scendere in pista”.

Dobbiamo tornare al 2016 per trovare un pilota italiano in IndyCar. L’ultimo fu Luca Filippi, iscritto con Dale Coyne Racing per le prove di St. Petersburg, Phoenix (ovale), Long Beach, Barber e nel tradizionale evento canadese tra i muretti di Toronto. Domenica alle 21.00 italiane la terza tappa dell’IndyCar in quel di Birmingham per il ‘Children’s of Alabama Indy Grand Prix powered by AmFirst’.