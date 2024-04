GTWC Europe, la Sprint Cup scatta da Brands Hatch. Drudi ci riprova, presente Valentino Rossi

Scatta questo week-end da Brands Hatch la Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS 2024. Dopo la 3h del Paul Ricard, opening round dell’Endurance Cup, il noto campionato indetto da SRO torna nel Regno Unito per due sfide che si terranno sulla canonica distanza dei sessanta minuti.

L’Inghilterra precederà in ordine cronologico gli appuntamenti di Misano Adriatico (metà maggio), Hockenheim (luglio), Magny-Cours (agosto) e Barcellona (ottobre), non ci saranno nel 2024 le tappe di Valencia e Zandvoort che abbiamo commentato negli ultimi anni.

ROWE Racing BMW ha primeggiato in Francia a Le Castellet ad aprile, il team tedesco non correrà nella Sprint Cup che riparte dal titolo di Mattia Drudi/Ricardo Feller. Il romagnolo e l’elvetico saranno regolarmente al via nuovamente, ma non nel medesimo equipaggio.

L’italiano guiderà infatti con Comtoyou Racing Aston Martin #7 con Nicolas Baert, mentre lo svizzero che corre anche nel DTM tornerà con Tresor Attempto Racing insieme al tedesco ex campione GTWC Europe Silver Cup Alex Aka. Attenzione in ogni caso alla squadra di Ferdinando Geri, all’attacco in PRO anche con l’ex campione European Le Mans Series GTE Lorenzo Ferrari ed il veterano di Audi Sport Christopher Haase.

Per la tappa di Brands Hatch e per il secondo round di Misano Adriatico avremo in azione anche Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ torna a gareggiare in Sprint Cup dopo aver ottenuto la prima affermazione nel GTWC Europe lo scorso luglio nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli, una prestazione resa possibile anche dall’eccellente lavoro di Maxime Martin. Il belga torna accanto alla stella del Motomondiale, ricordiamo che il binomio si impegna regolarmente anche nell’Endurance Cup con Raffaele Marciello oltre che nella classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship.

Oltre alla BMW M4 GT3 #46 ci sarà regolarmente in azione la gemella #32 di Charles Weerts/Dries Vanthoor. I tre volte campioni della categoria si preparano per rifarsi dopo un difficile 2023, la coppia ha iniziato male la stagione con un ritiro al Paul Ricard dopo pochi minuti in seguito ad un contatto.

Ai margini dell’entry list per il round in Inghilterra segnaliamo anche la presenza di Frédéric Vervisch/Christopher Mies (Proton Competition Ford #64), Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè (Emil Frey Racing Ferrari #69) e delle due Mercedes AMG GT3 iscritte in classe PRO. Sulla prima targata Boutsen VDS #9 ritroveremo l’ex campione dell’Endurance Cup e della 24h di Spa Jules Gounon accanto all’ex #1 del DTM Maxi Goetz , mentre sulla seconda legata a Winward Racing ci saranno gli esperti Maro Engel e Lucas Auer.

Come sempre a Brands Hatch entrambe le prove si terranno in successione nella giornata di domenica, mentre le qualifiche e le prove libere sono previste sabato. Ricordiamo che nei sessanta minuti c’è il cambio obbligatorio del pilota per tutte le classi (PRO, Gold, Silver e Bronze) oltre alla sostituzione degli pneumatici.