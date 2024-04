Golf, Jarvis vola al comando dell’ISPS Handa Championship in Japan ad un round dal termine

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti giunti ad un solo round dal termine di un combattutissimo ISPS Handa Championship in Japan (montepremi 2,250 milioni di dollari), evento nato soltanto due anni fa ed organizzato in collaborazione tra Tour Europeo e Japan Golf Tour. A 18 buche dalla conclusione del torneo guida la classifica Casey Jarvis.

Il sudafricano risale la leaderboard grazie al -6 di giornata, issandosi ad un complessivo -13 (197 colpi) che gli consente di avere una lunghezza di margine sul tedesco Yannik Paul. In terza posizione con lo score di -11 troviamo un quintetto composto dallo svedese Sebastian Soederberg, dal cinese Haotong Li, dal francese Tom Vaillant, e dai giapponesi Keita Nakajima e Ryosuke Kinoshita.

Sul percorso par 70 del Taiheiyo Club di Gotemba (Giappone) completano la top ten in ottava posizione con il punteggio di -10 i padroni di casa Taihei Sato, Masahiro Kawamura e Yuta Sugiura, lo svizzero Joel Girrbach, l’inglese Matthew Southgate, il francese Matthieu Pavon, il tedesco Marcel Schneider ed infine lo spagnolo Ivan Cantero. Classifica cortissima con ben 29 golfisti racchiusi in soli 5 colpi prima delle 18 buche conclusive.

Per quel che riguarda gli azzurri resta in top 30 Filippo Celli, che non va oltre il -1 di giornata stazionando in 30ma posizione con il punteggio di -6. Giornata negativa invece per Francesco Laporta e Lorenzo Scalise, che chiudono rispettivamente con +1 e +3. Il pugliese scivola al 48° posto, mentre il lombardo crolla in 66ma posizione. Nella notte italiana spazio all’ultimo e decisivo round.