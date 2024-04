Golf, Blair/Fishburn prendono la testa dello Zurich Classic dopo il terzo giro. McIlroy/Lowry in agguato

Dopo due giorni con un grande affollamento in vetta, la classifica si sgrana al termine del terzo giro. A diciotto buche dalla fine dello Zurich Classic of New Orleans prendono la testa solitaria Patrick Fishburn e Zac Blair, che chiudono la giornata con un parziale di -12 (60 colpi) per scendere ad un totale di -23 per il torneo. Gli ex compagni di corso alla BYU University hanno un colpo di vantaggio su Luke List e Henrik Norlander, mentre inseguono a -21 i pericolosissimi Shane Lowry e Rory McIlroy.

Giornata ventosa a New Orleans che ha complicato un po’ i piani delle coppie, nella giornata dedicata ai Four-ball in cui c’è da andare assolutamente bassi con gli score. Lo fanno benissimo Fishburn e Blair, che giocano a golf insieme fin dai tempi delle medie, con soprattutto il primo autore di una partenza infuocata con tre birdie e un eagle nelle prime cinque buche del TPC Louisiana. Sfiorato il record del campo in questo format, rimontate dieci posizioni e ora i due vanno a caccia della prima vittoria sul PGA Tour.

I primi inseguitori sono List e Norlander a -22, con un List scatenato che oggi ha trovato l’eagle alle due e alla undici. Partenza lenta invece per la coppia tutta nordirlandese McIlroy/Lowry, che hanno trovato il passo giusto nelle ultime 12 buche mettendo a segno sette birdie. I due sono appaiati al terzo posto con il punteggio di -21 in compagnia di Ryan Brehm e Mark Hubbard, anche loro autori di un 64 in questo moving day.

Gruppone di coppie a -20 in quinta posizione guidato dai canadesi Nick Taylor e Adam Hadwin, che comprende anche Yu/Pan, Lee/Kim e Echavaria/Greyserman. Chiudono la top-10 con lo score totale di –19 Detry/McIntyre, Tarren/Skinns e Johnson/Palmer. Giornata molto negativa per i favoriti del torneo Schauffele/Cantlay, con entrambi altamente in difficoltà che non vanno oltre un 68 che gli porta a -16 e gli fa precipitare dal quinto al 27° posto. Domenica nella serata italiana va in scena il giro finale, si torna a giocare in Foursomes, e la classifica potrebbe essere ribaltata.