Giro di Romandia 2024: Richard Carapaz domina in salita, crolla Ayuso. Maglia gialla a Carlos Rodriguez

Spettacolo nella tappa regina del Giro di Romandia 2024. Sull’arrivo in vetta di Leysin la Ineos Grenadiers fa ferro e fuoco e conquista la leadership in classifica generale con Carlos Rodriguez, ma il successo parziale va ad un super Richard Carapaz. A due anni di distanza il campione olimpico della EF Education – EasyPost torna a vincere in una corsa World Tour.

Prima fase di gara ricca di scatti e controscatti, alla fine è andato via un tentativo di sette uomini: Raul Garcia Pierna (Arkéa – B&B Hotels), Nelson Oliveira (Movistar Team), Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), Juri Hollman (Alpecin – Deceuninck), Josef Cerny (Soudal Quick-Step) e Dorian Godon e Clement Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Molto attiva in gruppo la Ineos Grenadiers che è andata a diminuire a mano a mano il gap, raggiungendo l’ultimo dei coraggiosi, un Berthet scatenato, ad inizio ascesa finale. Grande azione per la compagine britannica che ha visto Egan Bernal provare a lanciare Carlos Rodriguez in chiave classifica generale, ma lo scatto giusto è stato quello di Richard Carapaz.

L’ecuadoregno della EF Education – EasyPost ha staccato tutti ma, quando sembrava tutto fatto per una bellissima vittoria in solitaria, è arrivato a tripla velocità il sorprendente tedesco Florian Lipowitz (Bora-hansgrohe) che si è dovuto arrendere veramente per centimetri. Terzo un ottimo Rodriguez a 10” che va a prendersi la leadership in classifica generale, mentre poi Enric Mas (Movistar) ed Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), il più vicino alla leadership, staccato di 7”. Crollo invece per Juan Ayuso che in Maglia Gialla ha pagato diversi secondi perdendo la prima piazza della classifica.