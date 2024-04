Giro di Romandia 2024: la startlist e chi parteciperà. Presenti Hindley, Ayuso, Bernal e Caruso

La stagione dei Grandi Giri sta entrando nel vivo. Come grosso anticipo del Giro d’Italia ci sarà il Giro di Romandia, corsa a tappe svizzera arrivata ormai all’edizione numero 77 della propria storia e che vanta vincitori di grido. Anche quest’anno la startlist promette bene.

In casa UAE Team Emirates c’è Adam Yates, vincitore lo scorso anno, ma bisognerà capire se potrà fare gara a sé o dovrà spalleggiare Juan Ayuso, che deve testarsi per il Tour de France ma è già in buona forma Tirreno-Adriatico e Giro dei Paesi Baschi. Altra buona tappa di avvicinamento anche per Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) che appare ad un livello non troppo lontano da quelli a cui ci abituò prima del pauroso incidente che stava per costargli la vita, mentre Aleksandr Vlasov e Jai Hindley si contenderanno la leadership della BORA-Hansgrohe.

Per la Bahrain-Victorious il capitano sarà con tutta probabilità Damiano Caruso. Il siciliano si gioca le ultime carte a disposizione per poter far capire alla propria squadra che dovrebbe essere lui l’uomo su cui puntare per il Giro d’Italia, ma dovrà essere parecchio convincente con un Antonio Tiberi che ha dato ottime risposte al Tour of the Alps. Occhio anche a Luca Vergallito, che potrebbe essere libero di fare la propria corsa con la Alpecin-Deceuninck.

GIRO DI ROMANDIA 2024, LA STARTLIST PROVVISORIA

Alpecin – Deceuninck

GOGL Michael

LEYSEN Senne

MEURISSE Xandro

HOLLMANN Juri

OSBORNE Jason

RIESEBEEK Oscar

VERGALLITO Luca

Arkéa – B&B Hotels

RODRÍGUEZ Cristián

GARCÍA PIERNA Raúl

LEDANOIS Kévin

RIES Michel

RIOU Alan

VENTURINI Clément

VERRE Alessandro

INEOS Grenadiers

BERNAL Egan

TARLING Joshua

HAYTER Ethan

ARENSMAN Thymen

CASTROVIEJO Jonathan

RODRÍGUEZ Óscar

SHEFFIELD Magnus

Astana Qazaqstan Team

LUTSENKO Alexey

GAROFOLI Gianmarco

KUZMIN Anton

TEJADA Harold

UMBA Santiago

MARUKHIN Daniil

Bahrain – Victorious

GOVEKAR Matevž

CARUSO Damiano

ARNDT Nikias

KEPPLINGER Rainer

PICKERING Finlay

PRICE-PEJTERSEN Johan

ZAMBANINI Edoardo

Lidl – Trek

NYS Thibau

CICCONE Giulio

KONRAD Patrick

GEOGHEGAN HART Tao

CONSONNI Simone

MOSCA Jacopo

OOMEN Sam

BORA – hansgrohe

VLASOV Aleksandr

HINDLEY Jai

HIGUITA Sergio

GAMPER Patrick

LIPOWITZ Florian

ADRIÀ Roger

PALZER Anton

Cofidis

OLDANI Stefano

HERRADA Jesús

COQUARD Bryan

DE GENDT Aimé

ELISSONDE Kenny

MAHOUDO Nolann

THOMAS Benjamin

Soudal Quick-Step

VAN WILDER Ilan

MASNADA Fausto

ČERNÝ Josef

REINDERINK Pepijn

ALAPHILIPPE Julian

ASGREEN Kasper

CATTANEO Mattia

Decathlon AG2R La Mondiale Team

ARMIRAIL Bruno

BAUDIN Alex

BERTHET Clément

GODON Dorian

HÄNNINEN Jaakko

LAPEIRA Paul

VENDRAME Andrea

PRODHOMME Nicolas

Team dsm-firmenich PostNL

DINHAM Matthew

EDDY Patrick

LEEMREIZE Gijs

LIEPIŅŠ Emīls

MÄRKL Niklas

NABERMAN Tim

Team Visma | Lease a Bike

GESINK Robert

LEMMEN Bart

BOUWMAN Koen

STAUNE-MITTET Johannes

VERMOTE Julien

TRATNIK Jan

VAN DIJKE Tim

EF Education – EasyPost

VALGREN Michael

BELOKI Markel

DE BOD Stefan

RAFFERTY Darren

SHAW James

TODOME Yuhi

VAN DER LEE Jardi Christiaan

Groupama – FDJ

MARTINEZ Lenny

BARTHE Cyril

GRUEL Thibaud

MOLARD Rudy

PALENI Enzo

THOMPSON Reuben

GAUDU David

Intermarché – Wanty

BUSATTO Francesco

FAURE PROST Alexy

GOOSSENS Kobe

HERREGODTS Rune

MEINTJES Louis

SMITH Dion

VAN SINTMAARTENSDIJK Roel

Movistar Team

CAVAGNA Rémi

MAS Enric

JACOBS Johan

ARANBURU Alex

ARCAS Jorge

OLIVEIRA Nelson

PEDRERO Antonio

Team Jayco AlUla

DUNBAR Eddie

HAMILTON Lucas

JUUL-JENSEN Christopher

HEPBURN Michael

PEÑA Jesús David

PLAPP Luke

SCOTSON Callum

UAE Team Emirates

GROßSCHARTNER Felix

AYUSO Juan

YATES Adam

SIVAKOV Pavel

MCNULTY Brandon

OLIVEIRA Ivo

CHRISTEN Jan

Lotto Dstny

SEPÚLVEDA Eduardo

BERCKMOES Jenno

DRIZNERS Jarrad

KRON Andreas

MENTEN Milan

MONIQUET Sylvain

VANHOUCKE Harm

Tudor Pro Cycling Team

BRENNER Marco

KLUCKERS Arthur

REICHENBACH Sébastien

SUTER Joel

VOISARD Yannis

ZIJLAARD Maikel

DAINESE Alberto

Q36.5 Pro Cycling Team

MAŁECKI Kamil

AZPARREN Xabier Mikel

BADILATTI Matteo

DE LA CRUZ David

HOWSON Damien

ROSSKOPF Joey

CHRISTEN Fabio

Team Corratec – Vini Fantini

DEBONS Antoine

TSARENKO Kyrylo

DARBELLAY Valentin

STÖCKLI Jan

AMELLA Matteo

BALDACCINI Davide

MURGANO Marco

Swiss Cycling

BALMER Alexandre

AEBI Antoine

CONSTANT Matteo

JENNI Luca

SOMMER Jan

STEHLI Félix