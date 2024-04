Ginnastica ritmica, Farfalle sul podio in Coppa del Mondo. La Spagna sorpassa l’Italia nella seconda parte

L’Italia ha conquistato il secondo posto nel concorso generale a squadre che ha animato la terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica. Dopo la terza piazza di Atene e la seconda posizione di Sòfia, le Farfalle si confermano sul podio del giro completo nel massimo circuito internazionale itinerante. Le azzurre si trovavano al comando della classifica dopo l’esercizio con i cinque cerchi eseguito ieri (37.200) e avevano 45 centesimi di vantaggio sulla Spagna (36.750) ma oggi, sulla pedana di Baku (Azerbaijan), Alessia Maurelli e compagne non sono riuscite a tenere il passo delle iberiche nell’esercizio misto.

Le ragazze di Emanuela Maccarani si sono infatti fermate a 32.950 con i tre nastri e due palle (17.6 il D Score, 7.3 per l’esecuzione, 8.050 di pannello A), non risultando impeccabili dal punto di vista esecutivo e pagando mezzo punto di distacco in termini di difficoltà dalle avversarie dirette. La Spagna ha infatti portato a casa un complessivo 33.700 e ha trionfato con il totale di 70.450, battendo la nostra Nazionale di tre decimi (70.150). Terzo posto per l’Azerbaijan (69.050), che di fronte al proprio pubblico è riuscito ad avere la meglio su Bulgaria (68.300) e Cina (68.250).

Ricordiamo che era assente Israele, dominatore delle prime due prove stagioni di Coppa del Mondo. Si tornerà in pedana domani per le finali di specialità, prove non previste nel programma delle Olimpiadi di Parigi 2024 (ai Giochi si gareggia esclusivamente nell’all-around). L’Italia ha comunque ribadito di essere sul pezzo e di avere tutte le carte in regola per puntare al podio a cinque cerchi dopo la medaglia di bronzo conquistata tre anni fa a Tokyo 2020.