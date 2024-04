Ginnastica artistica, Bartolini torna in gara. Maresca solido sugli anelli, definite le promosse in Serie A1

A Ravenna è andata in scena la terza tappa della Serie A2 di ginnastica artistica. Nicola Bartolini ha fatto il proprio rientro in gara dopo aver saltato le prime due tappe. Il già Campione del Mondo al corpo libero si è esibito al cavallo con maniglie (13.400), alle parallele pari (14.000) e alla sbarra (13.100), ma non all’amato quadrato. Riparte da qui la rincorsa del sardo verso le Olimpiadi, dopo essere stato assoluto protagonista del trionfo della squadra agli ultimi Europei e dalla qualificazione ai Giochi ottenuta attraverso i Mondiali.

Salvatore Maresca è tornato a gareggiare dopo il podio ottenuto in Coppa del Mondo e si è ben distinto agli anelli, venendo premiato con un interessante 14.700 (6.2 il D Score). Il campano, che sta provando a entrare nella squadra azzurra in vista dei Giochi come uno specialista di razza, ha vinto la sfida al castello contro Marco Lodadio.

Il romano ha portato in gara un esercizio caratterizzato da una maggiore difficoltà (6.3), ma si è fermato a quota 14.500 (tre decimi in meno nel pannello esecutivo, 8.2 contro 8.5). Marco Lodadio, che era nella squadra dei Moschettieri capaci di laurearsi Campioni d’Europa dodici mesi fa, si è poi prodigato anche al corpo libero (13.750), alle parallele pari (12.200) e al volteggio (13.550).

La Roma 70 e la Ares di Lodadio hanno vinto la gara a pari merito (157.450) davanti alla Ginnastica Salerno di Maresca (157.250), mentre la Pro Patria Bustese di Bartolini ha chiuso in quarta posizione (154.000). Salerno e Ares hanno conquistato la promozione in Serie A1. Tra le donne ha vinto la Forza e Coraggio Milano (151.100) davanti alla Futuregym 2000 (147.400) e alla Acrobatic Fitness (146.250). Milano e Acrobatic Fitness promosse in Serie A1.