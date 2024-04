Filippo Tortu si migliora in un clima ventoso. Buon tempo a Clermont, guizzo in finale?

Filippo Tortu ha fatto la sua seconda uscita stagionale. Dopo aver corso in 10.15 settimana scorsa con 1,7 m/s di vento a favore in quel di Gainesville (Florida, USA), il Campione Olimpico della 4×100 si è rimesso in gioco sempre sui 100 metri al Pure Athletics Spring Invitational di Clermont, con l’intento di valutare la bontà degli allenamenti che sta svolgendo negli States.

Il velocista lombardo, che sabato scorso aveva fatto il miglior debutto degli ultimi cinque anni e che è già in possesso del minimo per i Giochi di Parigi 2024 sul mezzo giro di pista (20.14 lo scorso anno agli Assoluti), ha gareggiato in corsia 5 e si è brillantemente distinto chiudendo al secondo posto con il tempo di 10.11, condizionato però da una brezza alle spalle di 2,7 m/s, superiore al limite consentito dal regolamento (2,0 m/s) per l’omologazione delle prestazioni a fini statistici e di record.

Il nostro portacolori ha chiuso alle spalle del tedesco Joshua Hartmann (10.03), precedendo Lucas Ansah Peprah (10.12). L’azzurro avrà la possibilità di tornare in pista alle ore 01.10 per disputare la finale. Filippo Tortu sta lavorando in vista delle World Relays (4-5 maggio alle Bahamas), i Mondiali di staffette che assegneranno i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il 25enne sembra essere in buona forma fisica e sembra essere nelle condizioni ideali per fornire un contributo di rilievo al quartetto, in attesa di rivedere all’opera Marcell Jacobs e dopo il fantastico 10.01 leggermente ventoso corso oggi pomeriggio da Chituru Ali a Nairobi (il comasco non sarà però della partita a Nassau).