F1, Lando Norris: “Condizioni durissime ma splendida pole! Domani avremo chance in caso di pioggia”

Lando Norris festeggia dopo aver centrato il miglior tempo nella Sprint Qualifying del Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Shanghai sono andate in scena le qualifiche “ridotte” che sono andate a completare lo schieramento di partenza in vista della Sprint Race che si disputerà nel cuore della notte italiane (ore 05.00).

Il miglior crono è stato fissato dal pilota inglese del team McLaren in una sessione nella quale è successo di tutto. La pioggia è iniziata a cadere durante la Q2 e ha reso l’asfalto assolutamente impossibile da affrontare nella Q3. Il bitume aggiunto (in alcuni punti) nei mesi scorsi ha portato i protagonisti a guidare come se fossero sul ghiaccio.

Il classe 1999 ha messo a segno un clamoroso 1:57.940 con 1.261 di vantaggio su Lewis Hamilton e 1.975 su Fernando Alonso. Quarto Max Verstappen a 2.088, quinto Carlos Sainz a 2.274, sesto Sergio Perez a 2.435, mentre è settimo Charles Leclerc a 2.626. Al termine della Sprint Qualifying, Lando Norris ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Davvero qualcosa di pazzesco! Una situazione davvero complicata con tanto nervosismo perchè sai che arriva la pioggia, ma non sai quando. Nella FP1 eravamo andati bene sull’asciutto, ma sul bagnato abbiamo fatto meglio. Certo, non conta solo la macchina. Devi rischiare e spingere, cercando di rimanere in pista. Nel giro buono ero veloce e ho dovuto anche alzare un po’ il piede perchè mi stavo trovando davanti una Ferrari”.

Lando Norris prosegue nel suo racconto: “Non sapevo se avrei potuto centrare la pole, ma il tempo è stato sufficiente per fortuna. Sai che in questa Q3 hai solo tre tentativi. I primi due li ho sbagliati completamente. L’ultimo l’ho sfruttato al massimo. Le condizioni erano sempre più complicate ma divertenti. Il primo posto era quello che volevo. Una bella sorpresa. Domani? Nessuno ha idee chiare. C’è anche il rischio pioggia. Vedremo. Sul bagnato potremmo avere chance”.