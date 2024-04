F1, la Ferrari cambia colore! Nuova livrea, ma solo per il GP di Miami

Archiviata la trasferta asiatica, dopo un weekend di pausa il Mondiale di Formula Uno si trasferirà dalla parte opposta del globo per il Gran Premio di Miami 2024, sesto round della stagione in programma da venerdì 3 a domenica 5 maggio. Un appuntamento importante per la Ferrari, che ha deciso di scendere in pista per l’occasione con una livrea speciale.

La SF-24 sfoggerà infatti eccezionalmente (la nuova livrea verrà utilizzata solo in Florida) due tonalità di azzurro, ovvero l’Azzurro Dino e l’Azzurro La Plata, risalenti alle origini della storia della Casa di Maranello. Una scelta cromatica che rappresenta anche una citazione del legame tra Ferrari ed il motorsport statunitense, nell’anno del 70° anniversario della presenza dell’iconico marchio emiliano oltreoceano.

La Scuderia del Cavallino Rampante ha programmato infatti, dal 28 aprile al 5 maggio, una serie di esperienze negli Stati Uniti studiate per la grande comunità di clienti, tifosi e appassionati Ferrari presenti negli States. Si comincerà dalla Cavalcade International, il viaggio per eccellenza del mondo Ferrari in direzione Miami passando per il Tennessee e la Florida. La livrea speciale della SF-24 verrà svelata a Miami alla vigilia del weekend di gara.