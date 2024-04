F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Cina. Rapporto eccellente in partenza, poi raffreddatosi con il passare degli anni

Domenica 21 aprile 2024 assisteremo alla 17ma edizione del Gran Premio di Cina di F1. Si tratterà, però, della “prima volta” successiva alla pandemia. La gara di Shanghai è stata parte integrante del calendario dal 2004 al 2019, ma nell’ultimo lustro non si è più disputata. Il 2024 rappresenta, dunque, una rinascita.

La Ferrari ha un rapporto discreto con il GP cinese. O meglio, inizialmente era eccezionale. Dopodiché le soddisfazioni si sono diradate, sino a sparire del tutto. Complessivamente si contano 4 vittorie della Scuderia di Maranello con altrettanti piloti diversi (Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso).

Per due volte entrambe le Rosse hanno concluso sul podio. Cionondimeno, non è mai capitato di assistere a una doppietta del Cavallino Rampante. Il miglior risultato mai conseguito dalla Ferrari in Cina è arrivato nel 2007 quando Räikkönen vinse e Felipe Massa giunse terzo. Fra i due si intercalò la McLaren di Fernando Alonso.

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DI CINA (16 EDIZIONI)

4 VITTORIE

Rubens Barrichello (2004)

Michael Schumacher (2006)

Kimi Räikkönen (2007)

Fernando Alonso (2013)

2 POLE POSITION

Rubens Barrichello (2004)

Sebastian Vette (2018)

2 GIRI VELOCI

Michael Schumacher (2004)

Felipe Massa (2007)

13 PODI

2004 Rubens Barrichello (1°)

2006 Michael Schumacher (1°)

2007 Kimi Räikkönen (1°), Felipe Massa (3°)

2010 Felipe Massa (2°), Kimi Räikkönen (3°)

2013 Fernando Alonso (1°)

2014 Fernando Alonso (3°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2016 Sebastian Vettel (2°)

2017 Sebastian Vettel (2°)

2018 Kimi Räikkönen (3°)

2019 Sebastian Vettel (3°)

PILOTI FERRARI 2024

I PRECEDENTI IN CINA

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 19°

2019 (FERRARI) – 5°

CARLOS SAINZ Jr.

2015 (TORO ROSSO) – 13°

2016 (TORO ROSSO) – 9°

2017 (TORO ROSSO) – 7°

2018 (RENAULT) – 9°

2019 (MC LAREN) – 14°