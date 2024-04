F1, GP Miami 2024: programma, orari, tv, streaming. C’è ancora la Sprint Race

Dopo una settimana di pausa è tempo di tornare in azione per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2024. Dalla Cina si volerà negli Stati Uniti, dato che siamo pronti per vivere il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del campionato.

Si correrà, come tradizione, sul tracciato denominato Miami International Autodrome che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL e dove si gioca il Masters 1000 di tennis, vinto poche settimane fa da Jannik Sinner.

Ci attende un altro weekend tutto da vivere dato che sarà di nuovo presente la Sprint Race. Venerdì, infatti, alle ore 22.30 italiane vivremo le Qualifiche per la Sprint che si disputerà sabato alle ore 18.00. Alle ore 22.00 sarà la volta delle qualifiche per il Gran Premio che, poi, si disputerà domenica sera alle ore 22.00.

Come seguire il weekend in tv? Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213) trasmetteranno l’intero weekend. Sul canale TV8 (125 Sky e 8 dgt) è prevista la copertura in chiaro in diretta della Sprint del sabato. Il Gran Premio di Miami della domenica sarà trasmesso, invece, in differita. L’evento in streaming potrà essere seguito su NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2024 (orari italiani)

Venerdì 3 maggio

Ore 18.30-19.30, Prove libere

Ore 22.30 Qualifiche per la Sprint

Sabato 4 maggio

Ore 18.00, Sprint

Ore 22.00, Qualifiche per il Gran Premio

Domenica 5 maggio

Ore 22.00, Gran Premio di Miami