F1, Damon Hill rivela: “Vi spiego perché Max Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull”

Tanti rumours sul nome del prossimo pilota in Mercedes e la suggestione di un passaggio del tre-volte iridato, Max Verstappen, ancora sta in piedi. Secondo quanto riportato da GPBlog, infatti, il progetto Red Bull Powertrains, volto alla progettazione e alla realizzazione delle power unit di nuova generazione nel 2026 per la scuderia di Milton Keynes, sarebbe in ritardo con la tabella di marcia.

Una situazione di disagio che potrebbe far pensare a Max di cambiare aria alla fine del 2025, considerando il suo contratto in scadenza nel 2028. A parlarne nel corso del podcast F1 Nation, è stato il campione del mondo del 1996, Damon Hill. A detta dell’ex pilota britannico la ragione per cui l’olandese potrebbe lasciare la squadra dei “bibitari” è legato proprio a questo aspetto.

“Se ha dei dubbi sui progressi dei motori, allora potrebbe pensare di andare in Mercedes. Quest’ultima potrebbe essere avvantaggiata dal nuovo regolamento. La consapevolezza di avere una macchina per la vittoria è fondamentale. L’unico motivo per cui lascerebbe la Red Bull è legato proprio a una perdita di prestazione nel confronto con altre squadre“, ha dichiarato Hill.

Ricordiamo che il progetto Red Bull Powertrains sarà in collaborazione con Ford e la bontà di questa partnership dal 2026 è accompagnata da un punto di domanda. Vedremo se davvero questa situazione porterà Verstappen lontano dalla Red Bull.