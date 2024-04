F1, Christian Horner: “È fantastico occupare tutta la prima fila. Pensiamo di aver capito i problemi di degrado gomme”

Sabato trionfale a Suzuka per la Red Bull, che rialza la testa dopo il passo falso di Melbourne e torna ad occupare tutta la prima fila in griglia dopo 13 mesi (l’ultima volta fu in Bahrain nella gara inaugurale della scorsa stagione) grazie alla doppietta firmata da Max Verstappen e Sergio Perez nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2024 di Formula Uno.

L’olandese, leader del Mondiale e tre volte campione iridato, ha centrato la quarta pole position consecutiva da inizio anno battendo di soli 66 millesimi il compagno di squadra messicano. Distacchi più pesanti per il resto della concorrenza, con Lando Norris 3° sulla McLaren a quasi tre decimi e Carlos Sainz 4° sulla Ferrari a circa mezzo secondo.

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha commentato così la sessione ai microfoni di Viaplay: “La qualifica è stata ravvicinata tra i due, ma è comunque fantastico occupare tutta la prima fila. È stata la miglior qualifica di Checo qui in Giappone, quindi sono molto felice di avere entrambe le vetture davanti. E Max ha fatto un altro giro straordinario per la pole position“.

Sulle aspettative in vista del GP: “Penso che abbiamo capito questi problemi sul degrado delle gomme. Comunque in ottica gara qui abbiamo visto un ritmo più equilibrato. Con condizioni meteo più fresche, il comportamento delle gomme sarà un fattore più impegnativo da decifrare, ma sono sicuro che sarà una gara interessante. In ogni caso sono felice di partire in prima fila“.