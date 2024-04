F1, Charles Leclerc: “L’incidente ha compromesso la qualifica, ma sull’asciutto ho fatto progressi”

Venerdì pazzo a Shanghai nelle qualifiche per la Sprint Race del Gran Premio della Cina a Shanghai: l’arrivo della pioggia all’inizio del Q3 ha reso tutto imprevedibile e spettacolare. Charles Leclerc è andato in testacoda, ha sbattuto contro il muro e ha dovuto cambiare l’ala anteriore, per poi piazzarsi in settima posizione.

Queste le sue parole in zona mista dopo questa performance: “Onestamente sin dal primo giro di preparazione era estremamente complicato ed era molto difficile mandare le gomme in temperatura. Ho cercato di essere più aggressivo e sono andato lungo in curva 8 e questo ha complicato le nostre qualifiche. Poi non sono riuscito a fare miracoli, non avrei potuto fare molto di più da parte mia”.

Il monegasco ha sottolineato però quelli che sono stati i progressi in qualifica: “Ancora una volta non sono riuscito a dare il massimo in qualifica e non sono contento di questo, se vogliamo guardare al positivo però credo che sull’asciutto ho fatto dei bei passi avanti e di questo sono molto contento perché ho lavorato tanto sulla messa in temperatura e la preparazione delle gomme e penso ci siano i primi frutti in vista di domani. Con la pioggia nel Q3 non sono riuscito a mettere in pista i progressi, guarderemo domani cercando di dare il massimo nella gara Sprint e nelle qualifiche“.