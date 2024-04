F1, Charles Leclerc: “Ci aspettavamo il podio, la sorpresa è stata Norris. Fiducia negli aggiornamenti”

Una domenica deludente per la Ferrari e per Charles Leclerc. La Rossa, dopo una qualifica deficitaria ieri, non è riuscita a piazzare neanche una vettura sul podio del Gran Premio di Cina a Shanghai, con il monegasco che ha chiuso in quarta posizione. Sorprendente è stata la seconda posizione di Lando Norris, che ha mostrato un passo superiore rispetto a quello delle due rosse.

Queste le parole di Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1 al termine della gara: “Abbiamo fatto fatica, purtroppo il miglior risultato che potevamo fare oggi era questo. In termini di passo gara la McLaren ne aveva di più oggi, la Red Bull lo sapevamo, ma Lando è andato più forte”.

Sulla differenza evidenziata in particolare dalle gomme bianche: “Abbiamo fatto tanta fatica con le hard, con le medie non eravamo andati male, mentre con le hard era incredibile la differenza che c’era con Norris. Dobbiamo analizzare perché oggi non c’era il passo con le hard che avevamo avuto nelle precedenti gare in questa stagione”.

“Eravamo arrivati con altre aspettative: la sorpresa è stata Lando Norris, Oscar Piastri aveva un danno alla vettura, altrimenti sarebbe stato difficile concludere anche quarti. Pensavamo di poter salire sul podio. Sono importantissimi gli aggiornamenti e daranno la direzione per il resto dell’anno, sono fiducioso perché il team finora quest’anno ha lavorato molto bene“.