F1, allarme sulle monoposto del 2026? Dati al simulatore preoccupanti

L’indiscrezione arriva Motorsport.com e si parla di futuro della F1. Come è noto, nel 2026 vi sarà un cambio importante dal punto di vista tecnico, con vetture diverse dotate di power unit di nuova generazione. Ebbene, stando a quanto riportato dalla testata in questione, ci sarebbero delle problematiche di non poco conto sui progetti.

Le simulazioni indicherebbero un comportamento anomalo delle macchine: quando il motore è alla massima potenza e l’alettone posteriore è nella configurazione di minor carico, le monoposto sarebbero molto difficili da gestire, portando anche testacoda in pieno rettilineo. Una maniera per mantenere la stabilità dell’auto sarebbe quella di avere uno stile di guida piuttosto conservativo, si legge.

Vedremo a questo punto se il tutto sarà confermato e come si agirà per prevenire criticità di questo genere. La F1 va in cerca di un format in cui ci si dovrà barcamenare tra necessità non semplici da conciliare: da un lato la massima espressione della competizione associata allo sviluppo tecnologico; dall’altro il desiderio di assistere a una lotta in pista e non a GP scontati.

Non resta che attendere la definizione del regolamento e quali saranno le limitazioni a cui tutti i team dovranno sottostare nella realizzazione della propria macchina.