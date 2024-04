F1, a che ora le qualifiche e la Sprint del GP di Cina 2024 in tv: programma, streaming, guida Sky e TV8

Domani, sabato 20 aprile, il circuito di Shanghai sarà teatro della Sprint e delle qualifiche del Gran Premio di Cina 2024, quinto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Con l’introduzione di un format rinnovato rispetto all’anno scorso, cambia l’ordine cronologico delle sessioni nell’arco del weekend anticipando la Sprint Race al sabato mattina e riposizionando le prove ufficiali al sabato pomeriggio.

Domani verranno assegnati dunque i primi punti del fine settimana in occasione della manche breve sulla distanza dei 100 km (su questa pista 19 giri) senza pit-stop obbligatorio. I primi 8 classificati otterranno punti iridati per il campionato: il 1° ne porta a casa otto, il 2° sette e così via fino all’8° posto che garantisce un solo punticino nel Mondiale.

La Sprint Race e le qualifiche di Shanghai verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. TV8 manderà in onda invece in chiaro la Sprint in diretta e le prove ufficiali in differita alle ore 12.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE E SPRINT GP CINA 2024 F1

Sabato 20 aprile

Ore 5.00 Sprint a Shanghai (Cina) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 9.00 Qualifiche a Shanghai (Cina) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA QUALIFICHE E SPRINT GP CINA F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre TV8 trasmetterà in diretta solamente la Sprint.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV; su tv8.it solamente la Sprint.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche di Shanghai alle 12.00.