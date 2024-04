F1, a che ora la gara del GP del Giappone 2024 in tv: programma 7 aprile, streaming, guida Sky e TV8

Iniziato il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024: si corre in Giappone. Sul circuito di Suzuka l’appuntamento è particolarmente interessante e reso ancora più attraente dopo le sorprese sul circuito ad Albert Park (Melbourne) un paio di settimane fa. Sul tracciato aussie la Ferrari è stata in grado di fare una doppietta straordinaria e anche nelle prime fasi di questo weekend ha dato buoni riscontri.

Una pista molto particolare quella nipponica. Sul layout asiatico le vetture saranno messe a dura prova, essendo molto esigente sia dal punto di vista aerodinamico e meccanico. Bisognerà quindi capire come si adatterà la Rossa su un tracciato in cui la vittoria manca dal lontano 2004, quando ad imporsi fu Michael Schumacher. Sia Leclerc che Sainz possono comunque far bene e possono stimolarsi a vicenda, visti gli ultimi risultati super dello spagnolo, che lascerà il Cavallino Rampante a fine stagione.

Vedremo quale sarà la reazione di Red Bull e dell’olandese Max Verstappen dopo il traumatico ritiro in Australia. Sembra un po’ in sordina la McLaren, grande protagonista l’anno scorso su questa pista, mentre la Mercedes appare aver recuperato un certo grado di competitività dopo un inizio di 2024 da dimenticare.

La gara del GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su Sky Go e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per la tre-giorni nipponica.

GP GIAPPONE F1 2024

DOMENICA 7 APRILE (ORARIO ITALIANO)

Ore 7.00, GARA

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta testuale: OA Sport

Su TV8 in chiaro (canale 8 del digitale terrestre) è prevista la differita domenica 7 alle 16.30.