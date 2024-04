Equitazione: i Prague Lions vincono la tappa della Global Champions League di Città del Messico

A Città del Messico, dove è in corso la terza tappa della Global Champions League e del Global Champions Tour, fanno festa i Prague Lions.

La compagine rappresentante della Repubblica Ceca infatti si è imposta nel concorso a squadre, con Fernando Martinez Sommer (Lady Van De Haarterhoeve) e Thibeau Spits (Impress-K van ‘T Kattenheye Z), col crono complessivo di 162.20, condito da 5 penalità.

Alle loro spalle, a completare il podio, ci hanno pensato invece i New York Empire, secondi a 155.91, ma con 12 penalità, e i Monaco Aces, terzi a 155.85, con 13 penalità a loro carico. Nulla da fare invece per i Mexico Amigos (al 7° posto) di Giacomo Casadei, che nel primo round ha messo a referto un bel percorso netto personale, e per i Rome Gladiators (13esimi) di Lorenzo De Luca che, dopo una prima manche perfetta, anche per lui un percorso netto, hanno pasticciato tantissimo nel secondo round finendo infondo alla graduatoria.

Nella classifica generale della Global Champions League, con questo successo, i Prague Lions balzano in testa, momentaneamente primi, a 70 punti, davanti a Cannes Stars e Mexico Amigos, a 58 e 57. Oggi si terrà invece il concorso individuale, ossia il Global Champions Tour.