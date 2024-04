Diego Nargiso impressionato da Jannik Sinner: “Il suo equilibrio è unico”

Sono tante le reazioni da parte di addetti ai lavori e non rispetto alle prestazioni di Jannik Sinner. Il giocatore italiano, con l’affermazione nel torneo di Miami, si è issato al n.2 del ranking, diventando il primo italiano della storia a centrare tale obiettivo, ma a impressionare è la continuità di rendimento. Non è un caso che in questo 2024 abbia perso solo una partita e conquistato anche il primo titolo Slam in Australia e la vittoria nel prestigioso ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi).

Ne ha parlato Diego Nargiso ai microfoni di SuperTennis. L’ex giocatore campano ha detto la propria su una delle caratteristiche del tennista altoatesino: “Rimango stupito e apprendo da quello che lui ci fa capire dalle sue esternazioni. Questo equilibrio è impressionante, di un ragazzo che a soli 22 anni ha ottenuto risultati importantissimi“, ha sottolineato.

“Non è il più giovane di tutti i tempi, però li fa, secondo me, con un equilibrio che non ho mai visto a nessuno. Forse, gli unici riferimenti in passato sono quelli di Björn Borg e di Roger Federer. Un giocatore e una persona che ha nel miglioramento continuo il suo mantra, la tranquillità e la posatezza. Avere un equilibrio sia quando viene attaccato che nel momento in cui vince. Un qualcosa di unico“, ha concluso Nargiso.

A questo punto vedremo cosa accadrà con la stagione sulla terra rossa, a partire dall’imminente Masters1000 di Montecarlo, che prenderà il via domenica 7 aprile.