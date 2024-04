Curling, prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di doppio misto: Constantini e De Zanna ko con la Svizzera

L’Italia è stata sconfitta dalla Svizzera per 8-4 nella seconda partita dei Mondiali 2024 di curling doppio misto, incominciati oggi sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Stefania Constantini (Campionessa Olimpica di specialità) e Francesco De Zanna (al debutto, dopo essere stato riserva ai Mondiali maschili chiusi con il bronzo) sono incappati nella prima sconfitta di questa rassegna iridata, dopo che in mattinata avevano regolato la Spagna.

Gli azzurri si trovano così al quarto posto in classifica (1-1) insieme a Danimarca, Giappone e Turchia. In testa al gruppo A, con due successi a testa, troviamo le imbattute Estonia, Germania e Svizzera. Soltanto la prima classificata del girone accede direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la lotta per le medaglie. L’Italia tornerà sul ghiaccio domani (domenica 21 aprile, ore 14.00) per fronteggiare l’abbordabile Francia.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller incominciano la partita con il vantaggio del martello e marcano due punti, mettendo così pressione fin da subito agli azzurri. La coppia tricolore reagisce mettendo a segno un punto e accorciando le distanze (2-1), ma gli elvetici ristabiliscono immediatamente il doppio vantaggio (3-1). Lo schema si ripete anche tra quarto e quinto end, al termine del quale i rossocrociati conducono per 4-2. L’Italia decide allora di usare il vantaggio del power-play, che permette di spostare le due stone fisse.

Una scelta che si rivela azzeccata, visto che i nostri portacolori mettono in difficoltà i rivali e riescono a segnare due punti che valgono il pareggio a quota quattro. La Svizzera risponde però pan per focaccia: usa il power-play e marca due punti di pregevole fattura, grazie a cui si porta al comando per 6-4. Constantini e De Zanna possono usufruire del martello nell’ultimo end. Tentano il tutto per tutto, la Svizzera ruba la mano con due punti e chiude i conti (8-4).

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Italia vs Svizzera 4-8

Germania vs Francia 9-5

Norvegia vs Danimarca 6-7

Giappone vs Estonia 4-7

Spagna vs Turchia 3-7

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Estonia 2 vittorie (2 partite giocate)

1. Germania 2 (2)

1. Svizzera 2 (2)

4. Italia 1 (2)

4. Danimarca 1 (2)

4. Giappone 1 (2)

4. Turchia 1 (2)

8. Spagna 0 (2)

8. Francia 0 (2)

8. Norvegia 0 (2)