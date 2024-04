Curling, l’Italia liquida la Nuova Zelanda ai Mondiali ed è in lotta per i playoff

L’Italia ha sconfitto la Nuova Zelanda con il punteggio di 10-4 ai Mondiali 2024 di curling maschile e ha così infilato la sesta vittoria sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera). La nostra Nazionale ha agganciato la Germania al quinto posto in classifica (6 vittorie, 3 sconfitte) e resta alle spalle della Svizzera (6-2).

Il quartetto tricolore si trova in piena lotta per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, mentre le compagini tra la terza e la sesta piazza disputano un qualification game che mette in palio gli ultimi due pass per i match che assegneranno le medaglie.

Joel Retornaz e compagni hanno rispettato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine oceanica, che in questa rassegna iridata non è ancora riuscita a vincere un incontro. Si tratta di un successo pesante per la graduatoria, ma sarà ancora più importante l’incontro in programma oggi pomeriggio (ore 14.00) contro la Svizzera.

Lo scontro diretto con i padroni di casa sarà cruciale in ottica passaggio del turno, anche se molto si deciderà poi domani contro Germania e Norvegia negli ultimi incroci del round robin. Gli azzurri hanno ora due successi di vantaggio nei confronti di USA e Norvegia nella corsa verso i playoff, mentre Svezia e Canada hanno fatto uno scatto verso le semifinali.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella sul ghiaccio. La Nuova Zelanda apre con il vantaggio del martello e mette a segno un punto, ma poi l’Italia fa subito capire il proprio tasso tecnico e indirizza la partita: due punti nel secondo end sfruttando l’ultimo tiro e poi due mani consecutive rubate, con due punti nella terza frazione e uno nella quarta.

Azzurri in vantaggio per 5-1, ma gli oceanici non mollano e accorciano le distanze con due punti prima dell’intervallo (5-3). Al ritorno sul ghiaccio sono ancora Joel Retornaz e compagni a spingere sfruttando la mano a favore e ristabilendo le distanze (7-4). Canoninco scambio di favori tra settimo e ottavo parziale con un punto a testa, l’Italia conduce per 8-4. Gli azzurri strappano ancora la mano e vincono per 10-4

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Paesi Bassi vs Scozia 3-5

USA vs Svezia 4-6

Nuova Zelanda vs Italia 4-10

Canada vs Norvegia 7-4

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Svezia 9 vittorie (9 partite disputate)

2. Canada 8 (9)

3. Scozia 6 (8)

3. Svizzera 6 (8)

5. Italia 6 (9)

5. Germania 6 (9)

7. USA 4 (9)

7. Norvegia 4 (9)

9. Repubblica Ceca 3 (9)

9. Giappone 3 (9)

11. Paesi Bassi 2 (9)

12. Corea del Sud 0 (9)

12. Nuova Zelanda 0 (9)