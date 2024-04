Come sta Vingegaard dopo l’incidente? Il danese è in terapia intensiva

Secondo quanto riportato da TuttoBiciWeb, il danese Jonas Vingegaard, vittima di una grave caduta al Giro dei Paesi Baschi, ha subito un intervento al polmone ed è ricoverato in terapia intensiva, per essere osservato costantemente, del nosocomio di Vitoria.

Al momento non si possono fare previsioni sul suo rientro in gara, ovviamente la preparazione prevista in altura è saltata e la sua squadra dovrà forzatamente cambiare i piani per il Tour de France: il danese potrebbe ancora parteciparvi, ma con una preparazione differente.

La priorità ovviamente al momento è data al pieno recupero del corridore ed ogni programmazione sarebbe prematura, ma la squadra neerlandese di Vingegaard ha fatto sapere che il danese prenderà parte alla corsa a tappe francese soltanto se la sua condizione dovesse essere ottimale.