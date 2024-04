Ciclismo, Frank van den Broek vince il Giro di Turchia. Annullata l’ultima tappa

Il Giro di Turchia si è concluso senza la disputa dell’ultima tappa, annullata a causa di pioggia, freddo e strade scivolose nel centro di Istanbul. L’ottava frazione dell’evento di categoria 2.Pro non ha dunque avuto lungo e la classifica generale è stata congelata dopo i risultati di ieri. A fare festa è l’olandese Frank van den Broek, alfiere del Team dsm-firmenich PostNL che ha prevalso con quattro secondi di margine nei confronti dell’eritreo Merhawi Kudus (Terengganu Cycling Team) e 9” sul britannico Paul Double (Team Polti Kometa).

Il 23enne nativo di Warmong ha fatto la differenza vincendo la sesta frazione con arrivo a Manisa e ha così conquistato la prima corsa a tappe della propria carriera da professionista, mettendo la firma sul terzo sigillo tra i grandi (lo scorso anno vinse la quarta tappa del Tour of Qinghai Lake). L’olandese tornerà in casa il 1° maggio alla Eschborn-Frankfurt e poi prenderà parte al Giro di Ungheria, che si correrà in contemporanea con il Giro d’Italia.

Il migliore italiano è stato Manuele Tardozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), dodicesimo in classifica con un ritardo di 45” dal vincitore. Filippo Conca (Q36.5 Pro Cycling Tram) 19mo, Luca Paletti (compagno di squadra di Tardozzi 20mo), Marco Tizzo (Bingoal WB) 21mo.