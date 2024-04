Ciclismo, dubbi sulla programmazione 2024 di Wout Van Aert e Jonas Vingegaard

Sono giorni di dubbi per la Visma | Lease a Bike. La fortuna ha voltato le spalle allo squadrone olandese e le conseguenze delle cadute di due alfieri importanti come Wout Van Aert e Jonas Vingegaard hanno tenuto e tengono banco. Van Aert si è sottoposto sul finire di marzo un’operazione, viste le fratture riportate alla clavicola, a diverse costole e allo sterno nella Dwars door Vlaanderen 2024.

Vista l’entità delle lesioni riportate, il campione belga non ha preso parte alle Classiche del Nord, in cui era particolarmente atteso. Per questo le perplessità ci sono anche sulla sua partecipazione al prossimo Giro d’Italia, previsto dal 4 al 26 maggio. Per quanto riguarda il corridore danese, vincitore degli ultimi due Tour de France, l’incidente nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi è costato caro: frattura della clavicola e di diverse costole. Valutazioni se ne dovranno fare in relazione alla sua presenza nel prossimo Tour de France.

Di queste criticità ha parlato Merijn Zeeman, direttore sportivo della Visma | Lease a Bike. In un’intervista concessa a WielerFlits e riportata da spaziociclismo, Zeeman ha dichiarato: “Fare un programma adesso è molto difficile. Ci sono molti scenari in cantiere. Wout arriverà al Giro oppure no? Altrimenti? Jonas riuscirà ad arrivare al Tour? Quando prendiamo la decisione? Spero che nelle prossime due settimane le cose si chiariscano, così da poter avere delle risposte“.

Si dovrà quindi attendere prima avere chiare la situazione e scopriremo eventi piani alternativi.