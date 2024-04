Carlos Alcaraz si cura con la pompa diamagnetica: cos’è il metodo innovativo e la missione Madrid

Carlos Alcaraz non gioca dal 29 marzo, quando perse contro il bulgaro Grigor Dimitrov ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il 20enne spagnolo ha infatti rinunciato al Masters 1000 di Montecarlo e al torneo ATP 500 di Barcellona a causa di una serie di problemi fisici al braccio destro che non gli danno pace. Il numero 3 del mondo sta cercando di recuperare in vista del Masters 1000 di Madrid che scatterà mercoledì prossima, con vista sul Roland Garros.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, Carlos Alcaraz avrebbe deciso di farsi curare con una pompa diamagnetica presso la Ferrero Tennis Academy di Villena. Stiamo parlando di un trattamento innovativo in fisioterapia: si applica un campo magnetico ad alta intensità e a bassa frequenza sulla parte dolorante, non è invasivo e che porta le cellule a reagire attivando meccanismi di drenaggio e di rigenerazione dei tessuti.

Questa metodologia permette di raggiungere profondità superiori rispetto alle tecniche più tradizionali, il farmaco viene così veicolato con un meccanismo di impianto molecolare. Basterà per essere pronto in vista di Madrid? Lunedì è atteso nella capitale per presenziare al sorteggio dei tabellone del Mutua Open in qualità di campione in carica.