Canottaggio, l’otto dell’Italia finisce ai piedi del podio agli Europei

Chiude ai piedi del podio l’Italia dell’otto maschile agli Europei di canottaggio di Szeged. Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Luca Vicino, Marco Vicino, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale e Alessandra Faella sono quarti nell’ultima gara della terza giornata, vinta dalla Gran Bretagna in 5’52”90 avanti a Germania e Romania.

I britannici fanno gara di testa sin dalla prima vogata, provando immediatamente a fuggire per tenere botta sugli avversari. Difatti la vittoria arriva nei primi 1500 metri, riuscendo a rintuzzare i tentativi successivi di tedeschi e rumeni nel finale per andare così a conquistare il titolo continentale.

All’Italia invece è mancato il cambio di ritmo. I primi 1500 metri sono stati percorsi bene in scia alla Romania, ma nell’ultima parte di gara i rumeni sono riusciti ad andarsene via aumentando la propria frequenza, cosa che non è riuscita all’imbarcazione azzurra che rimane comunque contenta di aver messo alle proprie spalle Ucraina e Austria, due rivali per un posto alle Olimpiadi.