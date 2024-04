Calcio femminile, Andre Soncin: “Ho una squadra con tantissima qualità. Adesso andiamo a vincere in Finlandia”

Non poteva iniziare in un modo migliore il cammino delle Italia nelle qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile. Le azzurre hanno superato per 2-0 l’Olanda, considerata la prima forza del gruppo 1 grazie alle reti di Valentina Giacinti e Agnese Bonfantini. Una prestazione straordinaria quella delle ragazze di Andrea Soncin, che torneranno in campo martedì in Finlandia per una sfida che diventa importantissima dopo questo capolavoro.

Le prime parole di Andrea Soncin dopo la bella vittoria: “Un’emozione indescrivibile. Dobbiamo ringraziare Cosenza per come ci ha accolto e il grande entusiasmo che c’era questa sera, che sicuramente è stato ripagato da una prestazione incredibile delle ragazze. Ci godiamo questo risultato storico e ci prepariamo per andare in Finlandia per fare un’altra grande partita”.

Il CT azzurro non ha sbagliato nulla, azzeccando anche i cambi, come quello di Cambiaghi, decisiva in occasione del 2-0: “Come dico sempre ho la fortuna di avere tantissima qualità all’interno della squadra e questo mi permette di ragionare sull’arco dei 90 minuti. Le ragazze stanno capendo questo e questo significa fare squadra. Sono contento perchè quando ci sono queste prestazioni è il massimo a cui un allenatore può aspirare”

La sfida di martedì con la Finlandia: “È una partita molto importante. Inizia a diventare quasi determinante, ma con questo spirito, con questa passione, con questo orgoglio di indossare la maglia azzurra tutto può accadere”.

In chiusura le parole di Soncin alle sue ragazze a fine partita nel momento del ritrovo in mezzo al campo: “Le ho detto che mi fanno emozionare ogni volta. Si creano dei legami talmente forti e le loro prestazioni sono il premio più grande che mi possono dare. Dobbiamo assolutamente gioie ora, ma poco, perchè tra tre giorni dobbiamo andare a prenderci la vittoria in Finlandia”.