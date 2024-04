Boris Becker si pronuncia su Jannik Sinner: “É un giocatore unico, vi dico perché”

Un parere interessato. Boris Becker ha deciso di non dar seguito al sodalizio tecnico con il danese Holger Rune per questioni personali e, di conseguenza, è presente a Montecarlo più nelle vesti dell’appassionato che del coach di qualcuno. L’ex grande tennista tedesco è sempre pronto a dare una propria chiave di lettura sui temi d’attualità.

Non c’è stata un’eccezione ai microfoni di Sky Sport. Becker ha detto la propria su quanto sta accadendo a Novak Djokovic. Il serbo, n.1 del mondo, ha deciso di interrompere la collaborazione con Goran Ivanisevic e dal torneo nel Principato avrà al suo angolo Nenad Zimonjić: “Penso che sia normale cambiare dopo una lunga carriera come quella di Djokovic, anche per trovare nuove motivazioni. La collaborazione con Ivanisevic è stata molto fruttuosa, con 12 Slam conquistati, dato sorprendente. Come si dice, tutte le cose buone hanno comunque una fine“, ha dichiarato l’ex coach di Rune e dello stesso Nole.

“Conosco il nuovo allenatore, ovvero Zimonjić, un grande doppista del passato e numero uno del mondo. Si trovano bene fuori dal campo, credo ci siano i presupposti per un’ottima collaborazione“, ha dichiarato Becker su chi potrebbe essere il nuovo tecnico del campione nativo di Belgrado. Immancabile il parere su quanto sta facendo Jannik Sinner, vincitore di tre titoli nel 2024 e spintosi fino al n.2 del ranking.

“Sinner è un giocatore unico, per la sua personalità, come uomo, più maturo della sua età. Rilascia ottime dichiarazioni che non ti aspetti da un ragazzo di soli 22 anni, parla come un uomo più anziano ed è un complimento. E gioca alla grande, molto potente. Credo che il tennis sia in buone mani“, ha concluso Becker.