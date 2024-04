Basket in carrozzina: Italia, seconda vittoria nelle qualificazioni alle Paralimpiadi 2024

Seconda partita e seconda vittoria al torneo di qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024 per l’Italia del basket in carrozzina. Gli azzurri allenati da coach Carlo Di Giusto superano con agio anche la Colombia con il punteggio di 64-40.

Il confronto è sostanzialmente dominato dalla squadra tricolore fin dal primo istante, con i primi due quarti che vanno a terminare sul 16-7 e 17-9 per un totale di 33-16. In breve, dei colombiani solo Daniel Diaz raggranella percentuali significative, mentre in chiave azzurra sfonda Giulio Maria Papi con 24 punti, seguito da Sabri Bedzeti con 14.

Così proprio Papi a fine match alla FIPIC: “Abbiamo giocato un’ottima partita sia offensivamente che difensivamente, era fondamentale oggi vincere per indirizzare il girone e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Ma in tornei così compressi non c’è tempo di ragionarci troppo su, la testa è già a domani“.

Domani sarà la volta della Germania, in una sfida alla quale l’Italia arriva con due vittorie e i tedeschi anche, dal momento che con Colombia e Marocco anche su questo fronte sono arrivati due successi. Si giocherà alle ore 18:00 in quel di Antibes.

ITALIA – COLOMBIA 64 – 40

ITALIA: Papi 24, Bedzeti 14, Carossino 8, Santorelli 6, Giaretti 4, Raourahi 2, Boganelli 2, Spanu 2, Ghione 2, Tanghe, Benvenuti ne, Raimondi ne. All. Di Giusto

COLOMBIA: Diaz 13, Hernandez 7, Granados 4, R. Perez 4, Y. Perez 2, Garces 2, Restrepo 2, Quintero 2, Escobar 2, Vargas 2, Lopez, Lazaro. All. Velasquez