Basket, è morto Ruben Douglas. Fu l’eroe dello Scudetto della Fortitudo

Una notizia choc ha sconvolto il mondo della pallacanestro. Ruben Douglas è morto all’età di 44 anni, l’eroe del secondo Scudetto della Fortitudo è deceduto improvvisamente in Costa Rica per una rara malattia che aveva contratto nel paese centroamericano dove risiedeva.

Cresciuto nell’università di Arizona, ha vissuto praticamente tutta la sua carriera in Europa. La prima squadra è stata il Panionios in Grecia, poi il passaggio alla Fortitudo Bologna in quella indimenticabile stagione 2004-2005. Fu suo il tiro decisivo allo scadere della gara-4 contro Milano, con gli arbitri che dovettero utilizzare per la prima volta storica l’instant replay per valutare se il tiro fosse arrivato in tempo.

Un momento storico e che resterà per sempre nella storia del basket italiano. Una tripla incredibile e che ha regalato il secondo e per ora ultimo Scudetto alla Fortitudo.

La stagione successiva il passaggio in Russia alla Dinamo Mosca, dove resta un solo anno, vincendo una Uleb Cup, per poi trasferirsi in Spagna al Valencia dove ha indossato la maglia della formazione spagnola per tre anni. Nel 2009 però viene tagliato e ritorna in Italia dove firma con la Lottomatica Roma (gioca 11 partite).

A fine carriera era tornato negli Stati Uniti, per poi trasferirsi a vivere in Costa Rica, dove oggi purtroppo è arrivata la terribile notizia della sua morte.