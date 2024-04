ATP Montecarlo 2024, Arnaldi e Nardi a caccia del secondo turno. Esordio per Dimitrov e Tsitsipas

Dopo le prime quattro sfide di ieri, proseguono i match di primo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. L’attenzione italiana è posta soprattutto su Luca Nardi e Matteo Arnaldi, che affronteranno rispettivamente il canadese Felix Auger-Aliassime e l’indiano Sumit Nagal.

Nardi ha superato brillantemente le qualificazioni, battendo gli insidiosi francesi Lucas Pouille ed Alexandre Muller, e la sorte lo ha voluto poi sorteggiato con Auger-Aliassime, in una sfida nella quale il marchigiano può assolutamente dire la sua. Il canadese è all’esordio assoluto sulla terra rossa, non è sicuramente nel suo miglior momento della carriera e, dunque, Nardi può davvero piazzare il colpo, regalandosi poi una sfida davvero affascinante contro Carlos Alcaraz.

Decisamente più favorito Matteo Arnaldi, che ha visto cambiare avversario rispetto al sorteggio iniziale. Dal finlandese Ruusuvuori all’indiano Sumit Nagal, proveniente dalle qualificazioni, dove ha anche battuto purtroppo al primo turno Flavio Cobolli. Avversario comunque da non sottovalutare per il nativo di Sanremo, che si trova a giocare quasi in casa e che vuole fare bene sulla terra rossa come nei mesi precedenti sul cemento.

Reduce da un Masters 1000 di Miami fenomenale e perso solo all’ultimo atto, Grigor Dimitrov fa il suo esordio a Montecarlo e sarà una prima abbastanza agevole per il bulgaro, visto che affronterà il tennista di casa Valentin Vacherot. Molto interessante il primo turno che mette di fronte il serbo Laslo Djere e Stefanos Tsitsipas, ma soprattutto per valutare il greco sulla terra rossa dopo le enormi difficoltà degli ultimi sei mesi.

Tra le teste di serie impegnate ci sono il francese Ugo Humbert e il russo Karen Khachanov, che affronteranno rispettivamente l’argentino Federico Coria ed il britannico Cameron Norrie. Affascinante anche il derby transalpino tra Arthur Fils e Adrian Mannarino.