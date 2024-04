ATP Marrakech, Flavio Cobolli passeggia su Shelbayh e arriva al secondo turno

Un debutto comodo per Flavio Cobolli. Il tennista azzurro, numero 63 al mondo, passa agilmente agli ottavi di finale del torneo di Marrakech, che apre la stagione sulla terra rossa, dando una sonora lezione al giordano Abedallah Shelbayh, con cui condivise l’esperienza alle ultime NextGen Finals. Non c’è storia sulla terra marocchina, con Flavio che domina con il punteggio di 6-1 6-4 in 71 minuti.

L’equilibrio nel primo set dura soltanto due giochi. Il tennista giordano appare abbastanza confuso, venendo messo costantemente in crisi dalla profondità dei colpi di Cobolli. Due break che arrivano comodamente per l’azzurro, mentre dall’altra parte non soffre praticamente mai, grazie anche ad un buonissimo 12/12 con la prima di servizio: la frazione vola via in nemmeno mezz’ora.

Seconda frazione che vede quantomeno un Shelbayh un po’ più centrato sulla partita, riuscendo così ad essere meno ‘trapassabile’ da Cobolli, Che però continua a non concedere nulla e ad essere più aggressivo in risposta: basta il break nel quarto game, permettendosi il lusso di sprecare tre chance di allungo due giochi dopo. Per chiudere la partita basta il primo match point, con la risposta del giordano che rimane sul nastro.

Partita solidissima dell’azzurro, che perde soltanto sette punti complessivi in risposta, addirittura solo uno con la prima di servizio (27/28), e dei sei punti concessi con la seconda due derivano da doppi falli. Per Flavio ora Pavel Kotov, che si è imposto in due set su Elliot Benchetrit.