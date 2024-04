ATP Madrid 2024: Zverev chiude quasi all’una. Alcaraz-Struff, sarà rivincita. Out Rune, avanti Hurkacz

Si conclude quasi all’una di notte la giornata al Masters 1000 di Madrid, a seguito del fatto che la sessione serale finisce per allungarsi con l’imprevista lunga durata di Montgomery-Sabalenka. E questo riaprirà i dibattiti su due fronti: l’inizio di detta sessione alle 20:00 madrilene e la questione di quando finire idealmente gli incontri.

In tutto questo Alexander Zverev ha già dell’esperienza: a Madrid, del resto, il tedesco non poté di fatto competere contro Carlos Alcaraz nella finale del 2022 proprio perché la sua semifinale finì tardissimo. Questa volta ci mette (quasi) del suo, ma viene a capo del canadese Denis Shapovalov per 6-4 7-5 e tornerà in campo ancora di sera contro l’argentino Francisco Cerundolo, che rimonta l’USA Tommy Paul.

La notizia di giornata è senza dubbio l’eliminazione di Holger Rune: per il danese altra soddisfazione ai minimi dopo il colpo di mano dell’olandese Tallon Griekspoor, che si conferma molto fastidioso per i big. Sfiderà Andrey Rublev, con il russo letteralmente graziato dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nel tie-break del primo set, vista la rimonta da sotto 0-5 (e non solo).

Tutto come da previsioni per Carlos Alcaraz: lo spagnolo batte il brasiliano Thiago Seyboth Wild per 6-3 6-3 ed è ora atteso dalla rivincita della finale 2023 contro il tedesco Jan-Lennard Struff, ottimo sul francese Ugo Humbert. Curiosamente, dopo Alcaraz-Zverev 2022 si ebbe Alcaraz-Zverev 2023 negli ottavi. La stessa sequenza che si ha ora in Alcaraz-Struff tra 2023 e 2024. I casi particolari del tennis.

Quanto al polacco Hubert Hurkacz, buoni segnali dalla vittoria sul mai facile (su questa superficie) tedesco Daniel Altmaier; la sfida sarà quella a un decisamente convincente Taylor Fritz, e non si può certo dire che questa sia una brutta stagione per l’americano sul rosso, anzi.

MASTERS 1000 MADRID 2024: RISULTATI TERZI TURNI

Hurkacz (POL) [8]-Altmaier (GER) 6-4 7-6(2)

Fritz (USA) [12]-Baez (ARG) [18] 6-2 6-3

F. Cerundolo (ARG) [21]-Paul (USA) [15] 6-7(9) 6-4 6-2

Zverev (GER) [4]-Shapovalov (CAN) [PR] 6-4 7-5

Rublev [7]-Davidovich Fokina (ESP) [27] 7-6(10) 6-4

Griekspoor (NED) [24]-Rune (DEN) [11] 6-4 4-6 6-3

Struff (GER) [23]-Humbert (FRA) [13] 7-5 6-4

Alcaraz (ESP) [2]-Seyboth Wild (BRA) 6-3 6-3