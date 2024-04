ATP Madrid 2024: gli italiani nel tabellone principale e chi farà le qualificazioni

Premesso che anche al femminile c’è una buona presenza azzurra, a Madrid quella che vedremo in fatto maschile (quarto Masters 1000 dell’anno) sarà particolarmente importante per quantità. Non si parla soltanto di tabellone principale, ma anche di qualificazioni. Una situazione, questa, che per i nostri colori è andata evolvendo in positivo negli ultimi giorni.

Partiamo ovviamente dai protagonisti principali: direttamente ammessi sono in sette. La punta di diamante, naturalmente, è Jannik Sinner, che entra nel torneo da testa di serie numero 2. Per l’altoatesino, e questa è una sua stessa ammissione, non bisogna aspettarsi una particolare performance: anche per le particolari condizioni del torneo (causate dal fatto che Madrid si trova oltre 600 metri sopra il livello del mare), questo è un evento che va preso, per lui, come approccio al binomio Roma-Roland Garros.

Tra le teste di serie c’è anche Lorenzo Musetti. C’è poi Matteo Arnaldi, che qui l’anno scorso diede inizio alla propria scalata battendo Casper Ruud, poi troviamo Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini (che in questo caso usa il ranking protetto) e Luciano Darderi. Bei ricordi in particolare per il romano ex numero 6 del mondo qui, vista la finale raggiunta nel 2021 e nella quale ebbe anche un set di vantaggio su Alexander Zverev, prima che il tedesco lo rimontasse. Per Cobolli e Nardi prima volta assoluta dalle parti della Caja Magica.

Nel tabellone di qualificazione, invece, dopo la cancellazione di Luca Nardi ci saranno quattro azzurri. Fabio Fognini, di essi, era l’unico con accesso diretto. Dopo di lui, sono entrati a causa di rinunce varie Andrea Vavassori (capace qui di spingersi fino al secondo turno con lo scalpo di Andy Murray un anno fa), Giulio Zeppieri e Matteo Gigante.