Atletica, Filippo Tortu: “Miglior debutto stagionale di sempre, il lavoro sta dando i suoi frutti”

Filippo Tortu ha aperto la stagione con un buon tempo nei 100 metri in America: il brianzolo ha chiuso con il crono di 10.15 con 1,7 m/s di vento a favore al Tom Jones Invitational di Gainesville (Florida, USA). Una prova discreta, considerato che l’azzurro era all’esordio stagionale e gli obiettivi di questo 2024 sono spostati verso l’estate.

Queste le parole del velocista italiano all’ANSA: “Sono molto soddisfatto dell’esordio. Ho fatto una buonissima partenza e ho chiuso a poco più di un decimo da Lyles e Bednarek. E’ il mio miglior esordio degli ultimi anni“.

“Devo certamente lavorare sul finale, ho fatto un po’ fatica a far girare le gambe come so, ma siamo solo ad aprile e ho ancora tempo per mettere a punto la macchina. A conti fatti, il lavoro che sto facendo qui in Florida insieme al mio allenatore sta dando i suoi frutti, devo dire che sono molto contento“.

Gli obiettivi per Tortu saranno gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi: sarà un’estate rovente per il nostro velocista e questo avvio fa indubbiamente ben sperare per quello che sarà il prosieguo.