Atletica, Filippo Tortu apre con un buon sprint americano. Noah Lyles imballato

Filippo Tortu ha fatto il proprio debutto stagionale. Il Campione Olimpico della 4×100 ha deciso di cimentarsi sui 100 metri, distanza che non frequentava da praticamente un anno (l’ultima volta al Meeting di Savona 2023, con 10.16 e 10.17 ventoso). Il velocista brianzolo ha preso parte al Tom Jones Invitational di Gainesville (Florida, USA), visto che si sta attualmente allenando negli States in avvicinamento alle World Relays, i Mondiali di staffette in programma il 4-5 maggio alle Bahamas.

L’azzurro, primo italiano della storia a scendere sotto il muro dei dieci secondi (a Madrid nel 2018), ha completato la prova in 10.15 con 1,7 m/s di vento a favore. Settimo posto nella propria serie e nono nella classifica complessiva dei tempi per il 25enne, che non correva così veloce dal 28 maggio 2002 (10.14 a Trieste, ma ventoso). Prova discreta per il nostro portacolori, che dalla corsia 2 ha voluto testare la gamba in vista dei grandi appuntamenti della stagione, ovvero gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate.

Filippo Tortu, bronzo europeo sui 200 metri e lo scorso anno autore di un 20.14 sul mezzo giro di pista (minimo per i Giochi) prima di conquistare la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali, gareggerà in staffetta tra tre settimane, ma nel mentre potrebbe esibirsi in un’altra prova individuale (specialità, sede e data sono da definire).

Oggi i riflettori erano puntati sullo statunitense Noah Lyles, ma il Campione del Mondo di 100, 200 e 4×100 non ha offerto una prova spumeggiante. Il padrone di casa, inserito in corsia 6, non è sceso sotto la barriera dei dieci secondi e ha vinto in 10.01, imponendosi al photo-finish sul connazionale Kenneth Bednarek (10.01 per l’argento olimpico dei 200 metri). Terzo l’altro americano Kyree King (10.02), poi quarto il giapponese finalista iridato Abdul Hakim Sani Brown (10.04) e quinto il liberiano Joseph Fahnbulleh (10.07) a precedere il giamaicano Ryiem Forde (10.12).