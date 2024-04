Atletica, Armand Duplantis sarà al via degli Europei di Roma

Dal 7 al 12 giugno Roma sarà teatro degli Europei di atletica. Nella Città Eterna ci sarà una sorta di prova generale prima delle Olimpiadi di Parigi, previste dal 26 luglio all’11 agosto, e il roster delle stelle si sta arricchendo. Dopo la conferma della presenza della fuoriclasse olandese Femke Bol, la notizia di oggi è la convocazione del campione del salto con l’asta, Armand Duplantis.

Il dominatore di una delle specialità più spettacolari sarà quindi al via della rassegna che si terrà allo Stadio Olimpico. Duplantis vorrà dar conferma del suo status di fenomeno assoluto, tenendo conto che parliamo dell’attuale primatista mondiale dell’asta e vincitore del metallo più pregiato a Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Nel mirino c’è la conquistata del terzo titolo continentale consecutivo, ricordando le affermazioni in pedana a Berlino nel 2018 e a Monaco di Baviera nel 2022.

Nella sua bacheca ci sono anche sette record mondiali, partendo dal 6,17 di Torun del 2020 e arrivando al 6,23 di Eugene della passata stagione. E chissà se a Roma non ci sarà un altro aggiornamento da parte di chi sta portando l’asta a quote impensabili. Da capire quale sarà la sua condizione, tenuto conto che i Giochi non potranno che essere una priorità.