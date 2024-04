Arrampicata sportiva, Camilla Moroni sul podio in Coppa del Mondo! Fantastico risultato nel boulder

Camilla Moroni ha conquistato uno splendido secondo posto nella tappa d’apertura della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, specialità boulder. L’azzurra è riuscita a fare la differenza nella finale andata in scena a Keqiao (Cina), chiudendo con il riscontro di 2T3Z 10 13 e meritandosi la piazza d’onore sul podio. Si tratta di un riscontro di enorme importanza per la nostra portacolori, in vista anche delle Olympic Qualifier che metteranno in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta del primo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante per Camilla Moroni, che ora potrà guardare con più fiducia ai prossimi grandi appuntamenti: la qualificazione ai Giochi è un obiettivo decisamente concreto. Laura Rogora era invece rimasta fuori dalla top-20 nelle qualificazioni di ieri e non si era dunque guadagnata la possibilità di prendere parte alle semifinali odierne in terra asiatica.

La 22enne ligure, già medaglia d’argento ai Mondiali 2021, si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della fuoriclasse slovena Janja Garnbret. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 nel combined, nonché Campionessa del Mondo in carica nel boulder e nella combinata, ha rispettato il pronostico della vigilia e si è imposta con il punteggio di 4T4Z 5 5. La cinese Zhilu Luo ha completato il podio (2T2Z 2 2), precedendo la francese Zélia Avezou (1T3Z 5 15) e la britannica Erin McNeice (1T2Z 1 6).