Amstel Gold Race 2024: i favoriti. Ancora tutti contro van der Poel, occhio a Skjelmose ed Ayuso

Terminate le classiche delle pietre, ci si sposta verso le Ardenne. Primo appuntamento tradizionale quello in Olanda con l’Amstel Gold Race: 58ma edizione per la corsa che apre il Trittico. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi saranno i favoriti per la vittoria finale.

Chi se non Mathieu van der Poel? Tutti contro il fenomeno neerlandese, ancora una volta: il campione del mondo in carica dopo aver dominato Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix va a caccia di un clamoroso tris in una primavera da sogno per lui e per la sua Alpecin-Deceuninck. Ha già vinto davanti al pubblico di casa, sa come si fa ed è una corsa perfetta per le sue caratteristiche: sarà difficile scalfirlo.

A provarci scalatori di qualità, scattanti, come Juan Ayuso e Mattias Skjelmose: i due si sono dati battaglia in Spagna al Giro dei Paesi Baschi ed ora sono pronti per scontrarsi anche sui percorsi mossi delle Ardenne. Lo spagnolo può contare su un vero e proprio squadrone alla UAE Emirates, il danese invece vanta una top-10 alla prima uscita nella Classica della Birra.

Ben cinque piazzamenti tra i primi dieci per Michael Matthews: percorso ideale per l’australiano della Jayco AlUla che vuole finalmente togliersi la soddisfazione di una vittoria importante dopo un inizio di stagione ricco di delusioni (dalla mancata vittoria alla Milano-Sanremo al podio cancellato al Fiandre).