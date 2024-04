A che ora Paolini-Jimenez Kasintseva, WTA Madrid 2024: programma, tv, streaming, ordine di gioco

Jasmine Paolini affronterà l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva al secondo turno del torneo WTA 1000 di Madrid. La tennista italiana farà il proprio esordio sulla terra rossa della capitale spagnola, incrociando una rivale ampiamente alla portata, ammessa a questo evento con una wild card e reduce dal sigillo al debutto contro la cinese Zhu. In palio l’accesso al terzo turno, da disputare contro la vincente del confronto tra la francese Caroline Garcia e la cinese Wang.

L’appuntamento è per venerdì 26 aprile, sarà il secondo incontro sul Campo 5 a partire dalle ore 11.00. Il programma di giornata sarà aperto proprio dal match tra Garcia e Wang. La 28enne, numero 13 al mondo, incrocerà la 18enne, numero 335 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici. La toscana vuole riprendere la propria marcia dopo essersi fermata ai quarti di finale a Stoccarda, in una stagione dove ha già vinto il WTA 1000 di Dubai.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Jimenez, secondo turno del WTA 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-JIMENEZ

Venerdì 26 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 Jasmine Paolini vs Victoria Jimenez Kasintseva – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 5, si gioca Garcia-Wang. Al termine toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-JIMENEZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.