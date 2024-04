A che ora Darderi-Fritz, ATP Madrid 2024: programma, tv, streaming, ordine di gioco

Luciano Darderi affronterà Taylor Fritz al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Dopo aver regolato il francese Gael Monfils nel match d’apertura, il tennista italiano tornerà in campo per incrociare il forte statunitense. L’appuntamento è per venerdì 26 aprile, sarà il quarto incontro sul Campo 3 a partire dalle ore 11.00. In precedenza giocheranno Pavlyuchenkova-Saville, Bucsa-Kasatkina, Hurkacz-Draper.

Il 22enne, numero 60 al mondo, incrocerà il 26enne, numero 13 del ranking ATP. Luciano Darderi sarà chiamato alla grande impresa contro l’americano, che quest’anno è stato sconfitto da Lorenzo Musetti a Montecarlo e da Matteo Arnaldi ad Acapulco. Non ci sono precedenti tra questi due giocatori, che si fronteggeranno per accedere al terzo turno, dove incrocerebbero il vincente della sfida tra l’argentino Baez e il francese Van Assche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Fritz, secondo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-FRITZ

Venerdì 26 aprile

Quarto match dalle ore 11.00 Luciano Darderi vs Taylor Fritz – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 3, si giocano: Pavlyuchenkova-Saville, Bucsa-Kasatkina, Hurkacz-Draper. Al termine toccherà a Darderi.

PROGRAMMA DARDERI-FRITZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.