A che ora Arnaldi-Ruud, ATP Barcellona: programma, tv, streaming

Matteo Arnaldi affronterà Casper Ruud ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il formidabile norvegese sulla terra rossa catalana. Si preannuncia un impegno estremamente completato per il 23enne toscano, attuale numero 40 del ranking ATP, chiamato a sfidare il 25enne scandinavo, numero 6 al mondo. L’azzurro cercherà di sovvertire il pronostico della vigilia, provando a ripetere quanto fatto nell’ultimo precedente: lo scorso anno si impose ai trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Madrid con il punteggio di 6-3, 6-4.

I due giocatori si fronteggeranno per proseguire la propria avventura sul mattone tritato della località spagnola e per qualificarsi alle semifinali, da disputare contro il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Tomas Etcheverry. L’appuntamento è per venerdì 19 aprile, sarà il secondo match sulla Pista Rafa Nadal (il Campo Centrale) a partire dalle ore 12.30. Il programma sarà aperto proprio dalla sfida tra Norrie ed Etcheverry.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Rudd, quarto di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-RUUD

Venerdì 19 aprile

Secondo match dalle ore 12.30 Matteo Arnaldi vs Casper Ruud – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 12.30 sul Pista Rafa Nadal, si giocherà Norrie-Etcheverry. Al termine toccherà ad Arnaldi.

PROGRAMMA ARNALDI-RUUD: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.