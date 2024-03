Jannik Sinner e la sua mentalità: “Il bello del tennis: vinci o impari. Alcaraz mi fa diventare un giocatore migliore”

Jannik Sinner non ha ottenuto il risultato che voleva nella semifinale del Masters1000 di Indian Wells contro Carlos Alcaraz. Dopo un ottimo primo set disputato, il rendimento dell’altoatesino non è stato il medesimo e i meriti dello spagnolo sono chiari in una sconfitta che ha posto fine alla serie vincente di Sinner in questo 2024, fermatasi a 16 centri.

Si pensa, quindi, all’imminente torneo di Miami dove il nostro portacolori difenderà i punti della Finale raggiunta, con l’obiettivo di fare meglio, ovvero vincere. Parlando a Sky Sport di quanto accaduto, Jannik si è espresso in questi termini: “Sono stato troppo prevedibile contro Alcaraz e quando riprenderò gli allenamenti mi preparerò a partire da questo. Se vogliamo, è il bello del tennis: o vinci o impari. La lezione contro Alcaraz è stata questa e lavorerò per diventare più forte. Miami è un torneo importante“.

Descrivendo poi il bel rapporto con Carlitos, il 22enne di Sesto Pusteria ha aggiunto: “Mi diverto molto in campo e far vedere emozioni in campo, come un sorriso o una chiacchierata, è una cosa bella. Mi sento fortunato. Carlos mi fa diventare un giocatore migliore, abbiamo tanto rispetto ed è una rivalità sana. Quando giochiamo contro, quello che ha perso augura sempre al vincitore di vincere il torneo“.

Dal 20 al 31 marzo ci sarà dunque l’impegno in Florida e Sinner cercherà di trasformare l’amarezza del ko in energie supplementari da mettere sul campo.