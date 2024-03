Volley, domenica di passione tra Milano e Monza: va in scena gara4 dei playoff scudetto di Superlega!

Trento, con la finale di Champions già in tasca, e Perugia guardano interessate, le altre protagoniste ancora in corsa dei playoff scudetto di Superlega saranno impegnati in una gara4 da brividi, sia a Monza dove domenica è in arrivo Civitanova, sia a Milano dove sarà di scena Piacenza.

Domenica pomeriggio alle 18.00 appuntamento all’Opiquadro Arena per una sfida che si preannuncia tiratissima tra la Mint Monza e la Lube Civitanova. I brianzoli sono andati vicinissimi a chiudere la serie in tre partite ma quello che non manca alla Lube Civitanova è il carattere. I marchigiani hanno riaperto la serie in gara3 vincendo 3-ò2 al termine di una sfida emozionante ed equilibrata e poi hanno fatto soffrire anche i campioni d’Italia di Trento nella gara di ritorno della semifinale di Champions League, vinta 3-2 dopo che all’andata i trentini si erano imposti con il punteggio di 3-1.

Monza è avanti 2-1 e sembra essere più in palla in questa seconda parte della stagione rispetto ai marchigiani che non vogliono chiudere qui una stagione che li ha visti protagonisti anche se non sono riusciti ad esserlo fino in fondo finora (finale di Supercoppa e semifinale di Champions non sono risultati banali per la squadra di Blengini). Monza, invece, ha centrato la finale di Coppa Italia ed è in gran forma, soprattutto l’asse canadese con Maar e Szwarc e con un Fernando Cachopa davvero imprevedibile in regia pronto ad affrontare la sfida tutta sudamericana con Luciano De Cecco.

A Milano (Allianz Cloud alle 20.30) la squadra di Piazza, sotto 1-2 nella serie, si gioca le ultime possibilità per ripetere l’exploit dello scorso anno: raggiungere le semifinali dei playoff, contro una Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha appena rinnovato il contratto ad Andrea Anastasi anche per la prossima stagione e che, a meno di ripensamenti, potrebbe perdere a fine anno sia Lucarelli che Recine, destinati al campionato giapponese.

Le tre partite disputate finora possono essere riassunte con un solo vocabolo: equilibrio. Non è mancato lo spettacolo, non sono mancate le emozioni forti e l’attesa per questa sfida è alta per il pubblico milanese che vorrebbe vedere la sua squadra andarsi a giocare il passaggio del turno a Piacenza in gara5. Piacenza, dal canto suo, nelle ultime due sfide ha dimostrato di avere qualcosa in più in attacco e al servizio: particolari che al momento sono bastati per fare la differenza ma nei playoff può cambiare tutto da un momento all’altro.